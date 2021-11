Samsung copie les mêmes mauvaises idées qu'Apple sur son navigateur mobile

Samsung a visiblement apprécié cette nouveauté d'interface et la propose à son tour dans son navigateur maison. Seuls les utilisateurs de la version bêta peuvent aujourd'hui en bénéficier.

Même si la marque suit les pas de son concurrent favori, Samsung et Apple ne sont pas les premiers à avoir réfléchi à modifier l'emplacement de la barre d'adresses.

Google a déjà opéré un tel changement en 2016 dans Chrome . Toutefois, l'expérimentation n'a jamais dépassé le stade de la bêta et quelques années avant encore, c'est Microsoft qui a franchi le pas avec ses Windows Phone.

À voir maintenant si les utilisateurs des smartphones Samsung apprécieront ce changement dans leurs habitudes de navigation et si la marque proposera un réglage pour revenir en arrière et contenter les plus réticents.