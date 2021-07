Face aux critiques, Apple fait marche arrière sur le nouveau design de Safari sur macOS et iOS

Pour macOS Monterey, le rétropédalage est cette fois plus probant. Comme le note The Verge, il semble qu'Apple a repris une partie du design de la barre d'URL et des onglets de Safari sur Big Sur. En optant pour cette solution, la firme met au placard l'association onglets / barre d'URL qu'elle avait adoptée pour Safari sur la première bêta de macOS Monterey. On retrouve par contre une barre d'URL intégrée en haut de chaque menu Safari, avec une rangée de larges onglets en dessous. L'ensemble est ainsi plus fonctionnel et gagne en clarté.