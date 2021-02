Sur macOS Big Sur, Chrome consommerait 10 fois plus de mémoire vive que Safari

Dans le premier scénario, le développeur explique que les deux navigateurs étaient dépourvus d'extensions pouvant potentiellement fausser les résultats. Il a tout d'abord simplement ouvert deux onglets, le premier, sur Twitter.com et le second sur Gmail.com. D'emblée, avec simplement ces deux sites internet ouverts au sein de Google Chrome et Safari, le premier a consommé 1 Go de mémoire vive tandis que le second est resté sous la barre des 80 Mo.

Ces premiers résultats indiquent alors que Google Chrome consomme au minimum dix fois plus de RAM que Safari. L'homme ajoute que son application Flotato, permettant d'encapsuler des sites Web pour créer des Web app dédiées, consomme 100 Mo de moins que Safari. Afin de s'assurer que la machine virtuelle n'empêchait pas potentiellement Google Chrome d'accéder à la puissance de calcul du GPU, Just Morten a effectué un nouveau test, cette fois-ci de manière native.