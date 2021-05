Pour Microsoft, Edge 91 sera le navigateur le plus performant sur Windows 10

Rappelons que le « Startup Boost » permet au système, dès son démarrage, de lancer des processus essentiels d'Edge en arrière-plan. Le navigateur se met donc en route plus rapidement - jusqu'à 41 % plus vite selon Microsoft. De plus, toujours d'après la société, ce processus ne consomme pas de ressources supplémentaires lorsque la fenêtre du navigateur est ouverte.