Apple, Google et Mozilla veulent un meilleur outil pour évaluer leurs navigateurs et vont le construire ensemble

L'outil Speedometer est à l'origine proposé par l'équipe WebKit (le moteur de rendu de Safari) d'Apple. Depuis 2018 et la version 2.0, la marque à la pomme a collaboré avec Google pour un outil actualisé et plus en phase avec les nouvelles technologies à l'œuvre sur le Web.

Pour la version 3.0, Apple et Google sont rejointes par Mozilla pour proposer un outil revu et corrigé, pensé comme « un effort collaboratif » entre les trois sociétés pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

Le benchmark pourra donc évaluer les performances de Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, mais aussi des navigateurs sous Chromium comme Microsoft Edge. L'éditeur de Redmond ne fait pas partie des partenaires, mais il utilise la technologie de Google pour son dernier navigateur depuis plusieurs années déjà.