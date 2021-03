Google, Microsoft et Mozilla s'unissent pour unifier le rendu des navigateurs web

Google explique que le fruit de ces travaux découle de plusieurs sondages effectués auprès des développeurs web, et notamment MDN DNA (Mozilla Developer Network Developer Needs Assessment). D'autres remontées émanant des développeurs eux-mêmes ont été collectées au sein des sondages State of CSS et State of JS.

Pour cette année, l'objectif est donc d'éliminer les problèmes de compatibilité de rendu en prenant en compte les usages, mais également le nombre de bugs rapportés au sein des répertoires open source de Chromium, Gecko et Webkit.

Google, Microsoft et Mozilla travaillent avec Igalia, l'un des principaux contributeurs de Chromium et de Webkit, le moteur de rendu sur macOS, également utilisé dans un certain nombre de systèmes embarqués et dans certains environnements de bureau sur Linux.