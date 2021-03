Chrome 89 : les sous-titres instantanés sont disponibles

Les sous-titres instantanés sont désactivés par défaut. Pour les activer, vous devez vous rendre dans les paramètres de Chrome, puis dans la section des paramètres avancés. Cliquez alors dans l'onglet « Accessibilité », et vous trouverez l'option en premier lieu.

Notez que pour l'instant, les sous-titres instantanés ne fonctionnent que pour les contenus audio et vidéo en anglais. Les sous-titres s'affichent également en anglais uniquement, il s'agit d'une option de retranscription et non de traduction.

Les sous-titres s'affichent même lorsque le son de la vidéo ou de la piste audio est coupé. Il est possible de les retirer à tout moment en fermant la bulle dans laquelle apparaît la retranscription.