La liste de lecture (Read Later) arrive bientôt sur Chrome, voici comment en profiter dès maintenant

Si vous utilisez Google Chrome dans le cadre de votre travail et repérez un article que vous souhaitez lire plus tard, il existe des extensions qui permettent de le sauvegarder. Chrome permet également de le transférer vers un smartphone Android. Sinon, il y a la bonne vieille méthode qui consiste à s'envoyer le lien par email. À l'avenir, les choses pourrait toutefois être plus simples.

À l'instar de Safari sur iOS et macOS, le navigateur se dotera prochainement d'une liste de lecture, laquelle devrait être synchronisée entre différents appareils. On se demande pourquoi cette liste native n'a pas vu le jour un peu plus tôt ! Firefox a introduit une fonctionnalité similaire avec l'intégration de l'extension Pocket.

Du côté de Microsoft, le navigateur Edge disposait lui-aussi d'une telle option. Toutefois, cette dernière a disparu après la migration vers le moteur de Chromium. Les utilisateurs peuvent soit installer Pocket ou faire usage de la fonctionnalité Collections.