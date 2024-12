Et le bilan est éloquent. Selon Google, ouvrir un fichier Google Docs sur un Pixel prenait 50 % de temps en plus avec Chrome 112 (avril 2023), qu’avec Chrome 129 (septembre 2024). Des progrès qui reflètent un travail méthodique, mêlant optimisations techniques et collaborations avec des constructeurs partenaires. De quoi transformer la navigation pour les internautes Android, en particulier sur les appareils les plus récents.