Pour activer ces transitions gestuelles, il vous faudra donc les paramétrer manuellement dans les options expérimentales de Google Chrome sur Android. Rendez-vous à l’adresse chrome://flags, recherchez et activez le flag Back-forward visual transitions, et faites de même avec le flag Increments LocalSurfaceId for the main-frame same-doc navigations. Relancez votre navigateur pour appliquer les changements. Il ne vous reste plus qu’à visiter n’importe quel site et à utiliser la navigation gestuelle pour profiter de ces nouvelles animations de transition.