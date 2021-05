Google Chrome 92 s'armera d'encore plus de cache pour rendre vos navigations encore plus fluides

Bien connues des photographes, mais également de plus en plus plébiscitées par les créatrices et créateurs de contenu vidéo et photo, les rings light - littéralement anneaux lumineux - sont des accessoires qui permettent d'obtenir facilement un éclairage de meilleur qualité. Le but est de mettre en valeur le sujet, mais aussi d'obtenir un résultat qui s'approche d'un rendu professionnel.