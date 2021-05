Google Chrome 91 serait 23% plus rapide sur Windows et les autres plateformes

Google continue donc sa quête de performance pour faire de Chrome le navigateur le plus rapide et le moins gourmand en ressources. Entamée suite à une hausse des critiques à l'égard du manque d'optimisation du navigateur, la démarche s'est d'abord concrétisée avec Chrome 89 qui avait permis une réduction de la consommation de RAM sur macOS et Android ainsi qu'un temps de lancement plus rapide sur ce dernier. Avec Chrome 90, les onglets non-utilisés étaient mis en veille, résultant en une baisse de la charge processeur du navigateur pouvant aller jusqu'à 35%.