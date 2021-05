Google pourrait intégrer un lecteur de flux RSS à Chrome

L’avantage du flux RSS est qu’il donne la possibilité de suivre l’actualité d’une source sans avoir à la visiter. On centralise les flux dans un agrégateur, et le tour est joué. En quelques clics, on peut faire sa veille de façon propre et régulière. Pour les producteurs de contenus, c’est aussi l’occasion de faire remonter leurs actualités auprès de leurs abonnés, mais aussi des moteurs de recherche et autres portails d’actualité. Le flux RSS peut donc aider à faire croître leur audience.