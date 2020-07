Chrome : bientôt une fonctionnalité "lire plus tard" en natif

Depuis peu, une nouvelle fonctionnalité est disponible au sein de Chrome Canary : « Read Later ». Cette dernière permet, comme son nom l'indique, de mettre de côté certains onglets dans une liste spécifique, afin de pouvoir les retrouver aisément, et les « Lire plus tard » donc.

Les plus curieux peuvent d'ores et déjà activer cette fonctionnalité, en utilisant la commande chrome://flags, puis « Read Later ». À noter toutefois que la fonction n'est pas forcément opérationnelle sur tous les OS.