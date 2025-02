Vie privée : contre Apple, la justice allemande se range du côté de... Facebook

L'Office fédéral de lutte contre les cartels, l’autorité de concurrence fédérale allemande, a mené une enquête de trois ans sur les pratiques d'Apple et notamment sur son App Tracking Transparency. Reuters rapporte les propos d'Andreas Mundt, président du bureau, lequel affirme que ce dispositif de protection complexifie l'accès aux données des utilisateurs pour les développeurs d'applications tierces.

Avant 2021, après avoir téléchargé une application depuis l'App Store, aucune information n'était rendue disponible sur les éléments que celle-ci était en mesure d'accéder. On se souvient alors de ces calculatrices ou applications de lampe torche qui multipliaient sans raison valable les accès aux contacts ou à la géo-localisation… De quoi accumuler une mine de données à revendre…. Désormais, Apple liste au sein de l'App Store les éléments d'accès requis par cette application et envoie une notification permettant d'autoriser ou non le suivi.

Les autorités estiment cependant qu'Apple entretient une sorte de monopole sur les données de ses utilisateurs. Face à cette accusation, Apple assure avoir mis la barre encore plus haut pour elle-même lorsqu'elle souhaite pouvoir accéder aux fichiers, aux photos ou aux contacts de ses propres utilisateurs. Et d'ajouter : "Nous continuerons d'avoir des échanges constructifs avec l'Office fédéral de lutte contre les cartels pour nous assurer que nos utilisateurs aient toujours une transparence et un contrôle sur leurs données".