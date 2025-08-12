Le profit en ligne de mire, Google poursuit sa chasse aux bloqueurs de publicités. Et cette fois, c'est Adblock Plus qui en paye les pots cassés.
- Google bloque désormais le chargement de YouTube lorsque l'extension Adblock Plus est détectée chez certains utilisateurs Chrome.
- Des témoignages, notamment sur Reddit, signalent cette mesure comme une poussée pour forcer le visionnage ou l’abonnement payant.
- La stratégie vise à protéger les revenus publicitaires de YouTube, mais risque d'aliéner des utilisateurs et s'étendre.
Vous l'avez très certainement remarqué : les pubs sont toujours plus présentes sur YouTube et, pire encore, il y a en a certaines que nous sommes forcés à regarder pour poursuivre le visionnage d'une vidéo. Dans le même, la maison-mère, Google, continue de traquer sans relâche les bloqueurs de publicités.
Une stratégie agressive, certes, mais rentable : les revenus publicitaires de la plateforme vidéo ne cessent d'augmenter. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?
L'extension Adblock Plus sur Chrome visée
Depuis quelques jours, les témoignages sont toujours plus nombreux sur la toile, et notamment sur Reddit : YouTube ne charge pas lorsque Adblock Plus, l'un des bloqueurs les plus populaires, est détecté dans les extensions. Pour l'heure, cela ne semble affecter que les personnes utilisant Chrome en tant que navigateur.
Mais s'il s'agit bel et bien d'un nouvel effort de Google pour obliger les internautes à regarder les publicités, il y a des risques que cette initiative affecte davantage de plateformes à l'avenir. Cette manœuvre est bien léchée du côté de Mountain View : elle vise à dégrader l'expérience de ceux qui tentent d'échapper au modèle économique de YouTube, tout en les poussant vers l'alternative payante.
Et si les revenus publicitaires sont effectivement bénéfiques aux créateurs de contenu, cette stratégie pourrait finir par aliéner une partie des utilisateurs.
Il existe des alternatives
Si vous êtes concerné par cette nouvelle pratique, il est peut-être temps de vous tourner vers un autre bloqueur de publicités. Des alternatives comme uBlock Origin, Adguard ou Ghostery s'avèrent aussi des solutions efficaces. Mais rien n'exclut une campagne encore plus vaste de la part de Google, qui vise très probablement à mettre des bâtons dans les roues à l'ensemble de ces produits.
Dans ce contexte, vous avez aussi le choix d'exploiter un client permettant de lire les vidéos YouTube, sans la publicité. Le choix est plutôt varié, chacun présentant ses avantages et ses inconvénients. Invidious, LibreTube et SmartTubeNext comptent parmi les plus plébiscités.
