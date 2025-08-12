Roger_Pimpon

Deux choses qui m’interrogent :

Une, comment sa multiplication sans limite induit t’elle encore un gain de revenu ? Car enfin le portefeuille du consommateur n’est pas extensible. Il arrive forcément un moment où plus de publicité n’induit pas plus de consommation, mais uniquement sa redistribution, donc forcément sans gain pour nombre d’annonceurs (à moins que l’annonceur soit quasi-unique).

Et là c’est mon deux: Franck Leboeuf veut me vendre des voitures d’occasions depuis plusieurs mois. En boucle. Sans me proposer l’offre conjointe d’achat d’un permis. Autant dire un ciblage de ####. Et un effet délétère : je n’ai même pas mémorisé la marque du site mais cette marque, je la déteste. Rien que pour ce qu’elle m’a fait subir, jamais je lui ouvrirai mon porte-monnaie.

Il n’y rien de plus exaspérant que la pub (hors quand cela est subtilement maquillé dans un article). Un tissu de bullshit en consommation toujours forcée qui ne devrait raisonnablement jamais produire d’adhésion.