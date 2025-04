Il existe une astuce toute bête pour éviter les publicités YouTube. Pour cela, lancez une vidéo et ajoutez un point après « com » dans l'URL du contenu (par exemple : « https://www.youtube.com./watch?v=xyz123 »). Cliquez sur « Entrée ». Cette action aura pour effet de perturber le système publicitaire de l'app et de bloquer les pubs.