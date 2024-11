YouTube adore l'intelligence artificielle et projette de nombreuses applications, notamment dans le domaine de la musique. Cet été, on apprenait que Google négociait avec Warner, Sony et Universal pour développer une IA de génération musicale. La plateforme de streaming musical YouTube Music a également lancé une option permettant de générer des playlists avec l'IA. Il est même possible de fredonner des mélodies pour lancer des recherches dans cette app.