Selon une étude de Médiamétrie, le site et l'application de YouTube ont enregistré plus d'utilisateurs que les chaînes de télévision françaises au mois de mai sur la tranche d'âge des 15-49 ans. La plateforme a comptabilisé 42,6 millions d'usagers de plus de 15 ans sur cette période, qui ont passé 41 minutes quotidiennes à regarder des vidéos. C'est 8 % de plus que l'année dernière.