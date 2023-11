YouTube TV continue sa forte croissance aux États-Unis

La grande plateforme mondiale pour mettre en ligne des vidéos personnelles ou même créer sa chaîne thématique pour partager du contenu, c'est évidemment YouTube. Mais la société possédée par Google ne veut pas s'arrêter à cette réussite particulière, et veut dorénavant conquérir le monde beaucoup plus concurrentiel de la télévision, avec depuis déjà un certain nombre d'années son service YouTube TV. Et les Américains semblent plébisciter de plus en plus le service !