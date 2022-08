Voici les 10 chaînes YouTube les plus suivies en France et dans le monde

Comme on pouvait s'y attendre, Squeezie est toujours bien installé en haut du classement. Il y occupe la première place depuis 2019. On y retrouve également des cadors comme Cyprien, Norman ou Rémi Gaillard qui réalisent des vidéos depuis plusieurs années. Mais tout ce beau monde ne pèse pas bien lourd face aux chiffres étourdissants obtenus par les chaînes les plus populaires au monde.