La méthode forte paie, et les chiffres le prouvent sans équivoque. Les 9,8 milliards de dollars de revenus publicitaires pour le deuxième trimestre 2025 sont bien au-delà des 9,6 milliards attendus par les analystes financiers. Cette manne financière n'arrive pas de nulle part ; elle est la conséquence directe de la pression exercée sur les utilisateurs pour les contraindre à visionner les publicités ou à s'abonner.

Face à cette offensive, la seule échappatoire proposée par YouTube est son offre payante. Le nombre d'abonnés à YouTube Premium et Music a d'ailleurs grimpé à 125 millions. Poussés par une expérience gratuite de moins en moins supportable, de plus en plus d'utilisateurs se résignent à souscrire, une tendance encouragée par la hausse du prix de l'abonnement Famille ou le lancement d'une offre « Lite » qui conserve malgré tout des publicités.

La démonstration de force de YouTube au deuxième trimestre 2025 laisse peu de place au doute. Le message envoyé au marché et aux concurrents est clair : la dégradation de l'expérience gratuite est un levier de croissance viable et assumé. Cette approche pourrait bien faire des émules chez d'autres géants de la tech cherchant à maximiser leurs profits publicitaires. Pour l'utilisateur, l'horizon s'assombrit : l'étau se resserre entre un bombardement publicitaire de plus en plus intense et un abonnement payant devenu quasi obligatoire pour retrouver un semblant de quiétude.