Lors du récent Upfront, qui s'est déroulé hier à New York, YouTube a présenté un tout nouveau format publicitaire à son public : « Peak Points ». Basé sur une stratégie de ciblage émotionnel, ce dernier utilise la puissance de l'IA Gemini pour identifier les moments suscitant le plus d'engagement au sein d'un contenu et proposer des publicités.