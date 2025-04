C'était le 23 avril 2005, la première vidéo YouTube était mise en ligne. « Me at the zoo », c'est le titre de cette première vidéo publiée par Jawed Karim sur une plateforme, dont il est le cofondateur, qui allait redéfinir notre façon de consommer du contenu vidéo. Pour la petite histoire, le compte de Jawed Karim cumule aujourd'hui plus de 5,3 millions d'abonnés, pour une seule vidéo au compteur, laquelle affiche plus de 355 millions de vues.