YouTube lance un nouveau format d'annonce publicitaire sur sa plateforme

C'est ce qu'exprime le média dans son communiqué. Il déclare que

« les fermetures prolongées de magasins ont contraint les marques du monde entier à recalibrer leurs campagnes médiatiques afin de se concentrer sur les ventes en ligne. […] Aujourd'hui, nous vous facilitons encore plus la tâche dans le but d'inciter les gens à passer à l'action sur YouTube avec des solutions plus intelligentes qui rendent les vidéos plus accessibles ».