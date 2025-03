En France, Firefox a enregistré une hausse de 111% sur iOS depuis un an

Sur le marché des navigateurs, Apple et Google doivent ainsi présenter un nouvel écran sur leurs OS respectifs afin de ne pas privilégier Safari ou Chrome et donner plus de visibilité à la concurrence. L'idée d'un ballot screen n'est pas nouvelle. On en avait entendu parler sur Windows lorsque Opera Software et la fondation Mozilla pointaient les stratégies de Microsoft visant à imposer son navigateur Internet Explorer.

Trois mois après la mise en place de ce ballot screen 2.0, les premiers retours étaient un peu mitigés. Il faut dire que Google et Apple ont eu plusieurs années pour imposer Chrome et Safari à leurs utilisateurs. Mais un an plus tard, Mozilla ne désespère pas.

Sur son blog officiel, la fondation explique : "Douze mois plus tard, le verdict est tombé et confirme ce que 98 % des gens nous avaient dit avant même l'entrée en vigueur du DMA : les gens veulent pouvoir choisir leur navigateur."