Navigateurs Web : la nouvelle réglementation européenne stimule la concurrence sur iPhone

L'un des objectifs majeurs du DMA étaient de réduire le plus possible les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique, et donc de laisser plus de place aux acteurs moins grands. C'est ainsi que dorénavant, lors du lancement d'un smartphone neuf, il est obligatoire pour les constructeurs de faire apparaître une liste de navigateurs afin que l'utilisateur fasse son choix, plutôt que d'imposer un navigateur par défaut, comme Safari pour Apple. Et les résultats sont déjà là !