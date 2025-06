Les intérêts sur ce marché sont si forts que la pression ne cesse de monter, et on se demande parfois quand la cocotte explosera avec un débordement de trop ! Dans une série de recommandations adressées à Bruxelles, de nombreux ayants droit — parmi lesquels la MPA, l’IFPI, beIN Sports, la Premier League ou encore Eurocinema — ont récemment appelé à étendre les pouvoirs de blocage et à renforcer le dispositif KYBC (Know Your Business Customer), afin d’identifier les opérateurs de services illicites.