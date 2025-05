Laurent_Marandet

Les politiques et les magistrats étant totalement incapables de comprendre le fonctionnement technique des DNS, des noms de domaines et des adresses ip, non seulement les blocages ordonnés sont inopérants la plupart du temps mais, bien plus ennuyeux, pénalisent les hébergeurs de sites légaux et les fournisseurs d’accès, étant donné qu’il peut tout à fait y avoir une centaine de sites différents derrière la même adresse ip unique.