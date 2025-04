Bien qu'on en sache peu, Cisco n'ayant pas communiqué sur sa décision, son choix découle à priori d’une ordonnance judiciaire obtenue par le diffuseur DAZN. Celle-ci contraint plusieurs acteurs du DNS – dont Google, Cloudflare et Cisco (OpenDNS) – à bloquer l’accès à plus de 130 noms de domaine liés à des sites de streaming sportif illicite et à cinq plateformes IPTV pirates. À défaut de se conformer à cette injonction, les entreprises visées s’exposent à une amende de 100 000 euros par jour. Autre précision importante : il s'agit là d'un blocage dynamique, DAZN peut ajouter des noms de domaine quand il le souhaite.



Cisco n’a pas explicitement confirmé que cette décision est la cause de son retrait, mais l’annonce publiée sur son forum communautaire laisse peu de place au doute. L’entreprise indique simplement que l’accès à OpenDNS est suspendu en Belgique « en raison d’une décision de justice », sans autre commentaire.