Le divorce est acté, mais il était inévitable et se profilait depuis un certain temps. Les tensions étaient de plus en plus palpables entre le diffuseur britannique DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP), laissant présager une séparation imminente. Les désaccords financiers et opérationnels, couplés aux objectifs non atteints par DAZN, ont finalement conduit à cette rupture, marquant un tournant majeur dans la gestion des droits TV de la Ligue 1.