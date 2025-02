Le passage de DAZN en France, le spécialiste de la diffusion en streaming des événements sportifs, ressemble de plus en plus à une catastrophe industrielle. Alors que le groupe doit sans cesse casser les prix pour essayer d'attirer de nouveaux clients, il semble finalement considéré avoir été trompé sur la marchandise, et attaque en conséquence la Ligue Professionnel de Football (LFP) en justice.