La saison 2024-2024 aura été compliquée pour DAZN, qui a tout de suite été très critiqué pour les prix pratiqués, et qui a dû faire face à des piratages massifs des matchs de Ligue 1. Pour faire face à ces problèmes, la société britannique a récemment décidé de changer profondément ses tarifs. En début janvier, la société proposait ainsi un abonnement à un prix unique de 69 euros pour voir tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et aujourd'hui, c'est un tarif encore plus bas qui est mis en ligne !