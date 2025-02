La lutte contre le streaming illégal du football français s'est un peu plus intensifiée ces derniers jours. Le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à la Ligue de Football Professionnel (LFP) des pouvoirs élargis pour combattre le piratage des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Cette décision historique, relayée par la Ligue ce mardi 4 février 2025, cible non seulement les moteurs de recherche majeurs, mais aussi les services DNS alternatifs, qui seront aussi bloqués.