Avec l'explosion des sites de streaming sportif illégaux, Canal+ a intensifié, ces derniers mois, sa lutte contre le piratage en France. Le groupe audiovisuel a obtenu une victoire significative : le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs DNS alternatifs Quad9 et Vercara de bloquer l'accès à plusieurs dizaines de sites diffusant illégalement des matchs de Ligue des champions, de Premier League et du Top 14. La décision soulève néanmoins des questions techniques et juridiques, d'autant plus que Google et Cloudflare ont déjà été visées par des mesures similaires cette année.