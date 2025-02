Face à ces inquiétudes, la VTI appelle les ayants droit et les autorités françaises à revoir leur approche. Plutôt que de s’attaquer aux fournisseurs de VPN, l’organisation plaide pour un renforcement des actions directement contre les plateformes qui hébergent et diffusent du contenu piraté. Une collaboration plus étroite entre toutes les parties prenantes permettrait de trouver des solutions plus efficaces sans compromettre la cybersécurité et les libertés numériques des Français.



Alors que les débats judiciaires se poursuivent, cette affaire pourrait bien devenir un cas emblématique pour la France. Celui d'une tension croissante entre lutte contre le piratage et préservation des droits fondamentaux sur Internet. Une chose est sûre : ce sujet n'a pas fini de faire couler de l'encre !