Le pays poursuit sa stratégie de contrôle du web avec une intensité redoublée. L'année 2024 a été celle du muselage : retrait des VPN de l'App Store, bloquage complet et censure du service de messagerie Signal, et plus récemment, en octobre, c'était au tour de Discord de se faire bâillonner. À une échelle globale, le Kremlin a placé plus de 523 000 sites web sous restrictions d'accès, portant le total historique à plus de 1,8 million de domaines bloqués.