La volonté du gouvernement français de bloquer les VPN "indésirables" bientôt mise en place... en Russie

Voilà qui ne fera pas une bonne pub à certaines des dispositions discutées actuellement autour du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Ce projet contient en effet un amendement souhaitant interdire aux magasins d'applications de mettre à disposition des VPN ouvrant « l'accès à un réseau internet non soumis à la législation et réglementation française ou européenne ». Or, au même moment en Russie, une mesure similaire vient d'être décidée !