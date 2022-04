RuNet : la Russie accélère ses travaux vers un Internet cloisonné et censuré

Après le développement d'une infrastructure coûteuse et autoritaire, la Chine a réussi à créer une version d'internet censurée et surveillée. La Russie souhaite sûrement s'inspirer de ce succès d'autoritarisme. Cependant, l'internet cloisonné chinois a un prix élevé : on estime le coût du Grand Firewall à 20 milliards de dollars par an. Le firewall chinois inspecte tout ce qui arrive en ligne et bloque l'accès à un certain nombre de sites déclarés sur liste noire. Tout le contenu internet disponible en Chine est préalablement passé au peigne fin par trois points de contrôle.