Le porte-parole de Poutine utilise lui aussi un VPN... pour contourner la censure du Kremlin

La censure internet en Russie est de plus en plus sévère alors que la guerre en Ukraine continue de sévir. L'accès aux réseaux sociaux est particulièrement surveillé ces temps-ci, car l'opposition à la guerre se rassemble sur Twitter. Cette censure est par ailleurs coûteuse et difficile à maintenir. Les coupures d'accès à Internet et aux réseaux sociaux répétées depuis le début de l'année 2022 auraient déjà fait perdre 861 millions de dollars à la Russie.

Mais, malgré les efforts du gouvernement, il reste assez facile de contourner la censure dans le pays de Poutine. Un VPN suffit pour rendre aux utilisateurs l'accès aux sites et médias bloqués, comme les chaînes d'informations étrangères CNN ou BBC. Une douzaine de VPN sont cependant interdits en Russie. En théorie, seuls ceux qui suivent les directives gouvernementales sur la censure sont autorisés à fonctionner.