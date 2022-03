La Russie force Google à délister les VPN de ses résultats de recherche

La situation se tend toujours plus entre Google et la Russie, qui se répondent quotidiennement ou presque par mesures interposées. Cette fois, Moscou fait intervenir le Roskomnadzor, régulateur tant redouté des communications et des nouvelles technologies, qui a demandé à Google de supprimer des milliers d'URL qui renvoient les utilisateurs vers d'éventuelles ressources VPN, qui permettent aux Russes d'accéder au contenu jugé « interdit » par le Kremlin.