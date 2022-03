La demande de VPN explose en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine

Et si la Russie était en passe de devenir le marché numéro 1 des VPN dans le monde ? C'est une réelle possibilité lorsque l'on observe l'augmentation des demandes d'abonnement depuis le début du conflit ukrainien. Atlas VPN vient de publier les premiers chiffres… Et ils sont sans appel ! Les Russes cherchent à se protéger de la censure et des limitation déjà mises en place par le Kremlin sur Internet.