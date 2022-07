Comment la Russie accélère sa machine à censure

La nouvelle loi donne aux autorités russes le pouvoir de bloquer l'accès aux sites web et de priver des dizaines de millions d'utilisateurs de leur relative liberté sur le Web. Ces dernières années, les responsables locaux ont tout fait pour donner à Moscou un arsenal législatif tel que la censure et la surveillance sont désormais reines. Et chaque décision supplémentaire prise par le Kremlin précipite un peu plus la Russie dans le ravin internet qui l'isolera du reste du monde. Le Web ouvert paraît bien loin de la Volga.