Cette entreprise Russe lance RuStore, une alternative au Google Play Store désormais indisponible dans le pays

C'est une nouvelle conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales. Il y a quelques jours, le 26 mai très exactement, la Russie a découvert RuStore, alternative locale aux deux plus grands magasins d'applications de la planète, le Play Store et l'App Store, qui ne peuvent plus fonctionner normalement sur place. La Russie accélère ainsi le lancement et l'adoption de services technologiques concurrents des services occidentaux.