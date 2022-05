Google bloque désormais les mises à jour des applications payantes sur le Google Play russe

Cette annonce n’est pas la première venue de Mountain View à l’encontre de la Russie. Le 10 mars dernier déjà, Google suspendait les applications payantes et les abonnements en Russie ; cela concernait notamment les achats de nouvelles applications, les paiements d'abonnement et les achats in-app. L’entreprise assurait néanmoins que les utilisateurs pouvaient toujours accéder aux applications et aux jeux déjà téléchargés ou achetés. Ce n’est désormais plus le cas.