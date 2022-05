Pour déjouer les hackers russes, Google renforce la sécurité de ses services

Parmi les groupes et acteurs de la menace, on retrouve ATP28, ou Fancy Bear. Affilié à la direction générale des renseignements de l'État-Major russe, il vise des utilisateurs ukrainiens en utilisant une nouvelle variante de malware. Celui-ci est distribué via un exécutable en .Net, contenu dans des fichiers zip protégés par mot de passe que l'on retrouve en pièces jointes dans des e-mails. Une fois exécuté, le malware vole cookies et autres mots de passe enregistrés sur les navigateurs Chrome, Firefox et Edge. Ensuite, il exfiltre les données vers un compte de messagerie compromis.