Project Shield : Google facilite l'accès à sa solution de protection contre les attaques DDoS à l'Ukraine

La guerre menée par la Russie en Ukraine se joue sur le terrain militaire, au sol ou dans les airs, mais aussi sur le terrain numérique, plus que jamais. Les attaques informatiques caractérisées par le conflit russo-ukrainien pullulent, et le monde cyber note sans retenue que ces dernières, et surtout les attaques par déni de service distribué (DDoS), fusent sans relâche. Google propose d'ailleurs un service gratuit, Project Shield, qui protège justement les journalistes, les sites d'actualité, de défense des droits de l'Homme et de surveillance d'élections contre les attaques DDoS.