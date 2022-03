Le VPN SurfShark dévoile une extension anti fake news pour Chrome et Firefox

À l’heure actuelle, la fonction FNW (Fake News Warning) se contente de détecter les URL des sites en question et de les mettre en évidence via le symbole rouge « YYY ». La liste des sites jugés non fiables vient uniquement de propornot.com et Surfshark assure qu’elle a été vérifiée par ses experts. Ce n’est cependant qu’un début, puisque l’entreprise affirme déjà travailler avec de nouvelles institutions spécialisées dans la sécurité pour agrémenter et améliorer continuellement cette liste.