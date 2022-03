Après Facebook et Instagram, c'est désormais Google News qui est banni en Russie

Après Facebook et Instagram plus tôt dans le mois, c'est donc un nouveau géant du numérique qui voit l'accès à certains de ses services bloqué en Russie, en réponse aux nombreuses sanctions imposées par ces entreprises et les États européens. Le site TechCrunch a pu confirmer l'arrêt de ces services en contactant un représentant de Google qui affirme : « Nous avons pu confirmer que certaines personnes avaient des difficultés à accéder à l'application et au site Google News en Russie et ce n'est pas dû à un quelconque problème technique de notre côté. Nous avons travaillé dur pour garder les services d'informations comme News accessibles au peuple de Russie aussi longtemps que possible. »