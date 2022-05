Google dépose le bilan en Russie

Alphabet Inc., maison mère de Google, n'est plus en mesure de payer la centaine d'employés de Moscou, ainsi que ses nombreux fournisseurs. En 2021, cette filiale pesait plus de 134,3 milliards de roubles de revenus, soit plus de 2 milliards de dollars à l’heure actuelle. Selon un porte-parole de Google, c’est le gouvernement russe qui a gelé les comptes en banque de l’entreprise, rendant impossibles les paiements des salaires et des contrats de rupture conventionnelle.